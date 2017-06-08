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CNN: Трамп не желает отправлять в отставку министра юстиции, опасаясь очередного скандала

Международная панорама
8 июня, 0:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Кроме того, в результате такого решения министерство возглавит Род Розенстайн, назначивший бывшего директора ФБР специальным прокурором для расследования приписываемого России вмешательства в выборы

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Jacquelyn Martin

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп рассержен на министра юстиции Джеффа Сешнса, однако не горит желанием увольнять его или принимать его отставку, опасаясь очередного скандала, который может разразиться в таком случае. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

По данным ее источника, близкого к американскому лидеру, Трамп понимает, что отставка Сешнса приведет в Вашингтоне к очередному скандалу, схожему с тем, который разгорелся после увольнения директора ФБР Джеймса Коми.

"Трамп понимает, что отставка Сешнса приведет к очередной политической буре", - отмечает CNN. Кроме того, в результате такого решения министерство юстиции возглавит заместитель Сешнса Род Розенстайн. Именно он назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования приписываемого России вмешательства в выборы в США, а также якобы имевших место неправомерных контактов помощников Трампа и представителей РФ, отмечает телеканал.

Во вторник газета The New York Times сообщила, что Сешнс заявил Трампу о готовности уйти в отставку из-за имеющихся между ними разногласий. По сведениям источников издания, данный разговор состоялся в течение последних нескольких недель. Сешнс якобы заявил Трампу, что нуждается в свободе действий для выполнения своих служебных обязанностей. Министр подчеркнул, что готов покинуть свой пост, если от него это требуется, однако, как отмечало издание, президент США не принял данное предложение.

В публикации также говорилось, что Трамп в последнее время регулярно критиковал Сешнса на встречах. По сведениям телеканала ABC, особое недовольство главы Белого дома якобы было вызвано тем, что в марте министр отказался от участия в расследованиях, связанных с приписываемым России вмешательством в президентскую избирательную кампанию в США. Сешнс принял это решение на фоне спекуляций СМИ о якобы имевших место контактах между ним и послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Трамп в марте заявлял, что полностью доверяет Сешнсу. Американский лидер выражал сомнение в том, что генпрокурору следует взять самоотвод от участия в каких-либо действиях в рамках расследования в связи с утверждениями о наличии связей между предвыборным штабом Трампа и российскими должностными лицами.

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