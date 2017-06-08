В Венесуэле в ходе антиправительственной манифестации погиб подросток

CNN: Трамп не желает отправлять в отставку министра юстиции, опасаясь очередного скандалаМеждународная панорама 8 июня, 0:49
Гол Мораты принес футболистам Испании ничью в товарищеском матче с командой КолумбииСпорт 8 июня, 0:36
Первый за год пуск "Протона" запланирован на 8 июня с БайконураКосмос 8 июня, 0:27
Рейтинг QS-2018: российские вузы сделали значительный рывок всего за годОбщество 7 июня, 23:54
МГУ вернулся в первую сотню рейтинга лучших вузов планеты по версии Quacquarelli SymondsОбщество 7 июня, 23:15
Крамник обыграл Ананда на шахматном супертурнире в СтавангереСпорт 7 июня, 22:53
"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом по версии ForbesСпорт 7 июня, 22:47
Академики написали письмо против ограничения числа кандидатов в президенты РАН до трехНаука 7 июня, 22:25
Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить связанное с Россией расследованиеМеждународная панорама 7 июня, 21:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЕХИКО, 8 июня. /ТАСС/. Семнадцатилетний юноша погиб от ранения, полученного во время антиправительственной манифестации в венесуэльском муниципалитете Чакао. Об этом сообщила в среду прокуратура республики.
"Прокурору номер 98 Столичного округа Каракаса поручено провести расследование смерти 17-летнего юноши во время манифестации в Чакао", - говорится на странице прокуратуры в Twitter.
С начала апреля Венесуэлу сотрясают акции протеста против исполнительной власти. Согласно данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", в ходе них с 1 апреля были задержаны порядка 3 тысяч человек, из них несколько сотен предстали перед военными трибуналами. Число пострадавших превысило тысячу человек. По разным оценкам, погибли от 65 до 80 человек.