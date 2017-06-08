В Венесуэле в ходе антиправительственной манифестации погиб подросток

МЕХИКО, 8 июня. /ТАСС/. Семнадцатилетний юноша погиб от ранения, полученного во время антиправительственной манифестации в венесуэльском муниципалитете Чакао. Об этом сообщила в среду прокуратура республики.

"Прокурору номер 98 Столичного округа Каракаса поручено провести расследование смерти 17-летнего юноши во время манифестации в Чакао", - говорится на странице прокуратуры в Twitter.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают акции протеста против исполнительной власти. Согласно данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", в ходе них с 1 апреля были задержаны порядка 3 тысяч человек, из них несколько сотен предстали перед военными трибуналами. Число пострадавших превысило тысячу человек. По разным оценкам, погибли от 65 до 80 человек.