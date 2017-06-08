Кризис в Заливе: Кувейт продолжает "челночную дипломатию"

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 8 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах покинул в среду Доху, куда прибыл после встреч с руководством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии, разорвавших дипломатические отношения с Катаром.

О результатах "челночной дипломатии" многоопытного политика, стремящегося сохранить аравийское единство, не сообщается. Однако, региональные эксперты надеются, что эмир, сумевший примирить Катар с соседними странами во время кризиса в 2014 году, сможет повторить успех и в этот раз.

Джидда, Дубай и, наконец, Доха

Арабские и западные СМИ внимательно отслеживают перемещения кувейтского лидера. За последние двое суток эмир посетил Джидду, где встретился с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, и Дубай, где провел переговоры с руководством эмиратов. Оттуда он, вопреки ожиданиям, направился с необъявленным ранее визитом в Доху. Встреча с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани не продлилась и часа, после чего шейх Сабах покинул эмират.

По окончании встреч официальных заявлений ни от одной из сторон не поступило. Наблюдатели считают, что кувейтский эмир передал Катару требования арабских стран для восстановления разорванных с ним отношений.

Трамп поможет

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани заявил о готовности помочь в урегулировании дипломатического конфликта. Согласно пресс-релизу Белого Дома, Трамп готов "при необходимости организовать встречу в Белом доме" для решения проблемы. В беседе американский лидер "подчеркнул, что всем странам региона важно работать вместе, чтобы препятствовать финансированию террористических организаций и пресекать распространение экстремистской идеологии".

Хозяин Белого Дома также отметил, что единство в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) и "прочное партнерство" между США и ССАГПЗ "имеют ключевое значение для разгрома терроризма и укрепления региональной стабильности".

Эр-Рияд ждет от Катара "верных шагов"

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил в среду из Берлина, что ожидает от Катара "верных шагов" для преодоления кризиса. Речь идет о внесении коррективов в политику Дохи и принятие условий, выдвинутых странами региона. "Мы считаем Катар братским государством, нашим партнером, но даже в этом случае нужно открыто говорить о том, что что-то идет не так", - сказал он. "Мы надеемся, что наши братья в Катаре предпримут верные шаги для того, чтобы закончить этот кризис", - отметил аль-Джубейр, заявив при этом, что страны ССАГПЗ способны разрешить кризис без посредничества извне.

О приоритетах арабских государств, присоединившихся к демаршу против Катара, заявил государственный министр иностранных дел ОАЭ Анвар Мухаммед Каргаш. "Мы хотим, чтобы Катар изменил свою политику, - сказал он. - Мы не ставим целью изменить правящий в Дохе режим".

Аналогичную позицию высказал правитель Королевства Бахрейн шейх Хамад бен Иса Аль Халифа, встретившийся в среду с королем Сальманом в Джидде, в четверг он направится в Каир. По его словам, "руководство Катара должно внести коррективы в свой политический курс и выполнить свои обязательства" для восстановления прежних отношений со своими партнерами по региону.

Позиция Москвы

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, урегулирование противоречий между Катаром и арабскими странами должно быть достигнуто за столом переговоров. "Мы внимательно следим за развитием этой кризисной ситуации, - указал министр, отвечая на соответствующий вопрос. - Исходим из того, что любое обострение в регионе, который и без того перенасыщен различными конфликтными ситуациями, вызывает беспокойство".

"Считаем важным урегулировать любые разногласия за столом переговоров, чтобы устранить возникшие озабоченности и объединить усилия в борьбе с главной угрозой в регионе - терроризмом", - подчеркнул Лавров.

Ситуация вокруг Катара

По данным агентства Reuters, Катар ведет переговоры с Турцией и Ираном о предоставлении эмирату продовольствия и воды из-за беспокойства о возможном дефиците, вызванном сокращением торговых контрактов ОАЭ и Саудовской Аравией с эмиратом и закрытием пограничных терминалов.

Кроме того, ОАЭ вслед за Саудовской Аравией и Бахрейном объявили о закрытии всех офисов катарской авиакомпании Qatar Airways на своей территории. Со вторника Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет полностью закрыли свое воздушное пространство для катарских самолетов и отменили полеты своих авиаперевозчиков в Доху.

Как заявил государственный министр иностранных дел эмиратов Анвар Мухаммед Гаргаш, против Дохи могут быть введены новые санкции, в том числе в сфере международной торговли.

Вместе с тем решение о дипломатической блокаде Катара рядом арабских государств не помешало транзиту катарского танкера AL Ruwais со сжиженным природным газом (СПГ) через Суэцкий канал в Средиземное море. По словам главы Управления по эксплуатации Суэцкого канала Мухаба Мамиша, разрыв дипотношений с государством не может стать основанием для запрета на проход судов этой страны через эту водную артерию.

"Функционирование международного коридора регулируется Константинопольской конвенцией об обеспечении свободного пользования Суэцким каналом от 1888 года, которая предусматривает свободное прохождение всех судов, за исключением трех случаев - работорговли, наркотрафика или если судно принадлежит государству, с которым Египет находится в состоянии войны, - сказал он. - Во всех остальных случаях международная навигация через канал осуществляется свободно, все государства имеют право на проход".

Наказание за симпатию "соседу"

Жители ОАЭ и Саудовской Аравии будут отныне жестоко наказаны за проявление симпатии и сочувствия Катару в социальных сетях. Отныне поддержка эмирата считается противозаконным и карается тюремным заключением и денежным штрафом. В ОАЭ - до 15 лет тюрьмы, в Саудовской Аравии до пяти лет лишения свободы.

Хакерская атака

О ситуации вокруг взлома катарского информационного агентства, что запустило цепную реакцию и привело к дипломатическому кризису в рядах ССАГПЗ, рассказали в МВД Катара. В ведомстве заявили, что установили источники "пиратской атаки". "Следственная группа установила, что вредоносный файл был занесен в апреле, и был использован позднее для распространения сфабрикованных новостей, - говорится в заявлении. - Ей удалось определить источники пиратской атаки".

Команда специалистов установила, что злоумышленники применили "инновационные методы", и "использовали электронную лазейку на странице" сайта агентства, отмечается в тексте. В ведомстве заявили, что в ближайшее время созовут специальную пресс-конференцию, посвященную итогам расследования.

В ночь с 23 на 24 мая на сайте Катарского информационного агентства (QNA) появились выдержки из выступления, которое приписывалось эмиру Катара. В тексте, выдержки из которого моментально распространили отдельные арабские и западные телеканалы, эмир якобы назвал Иран гарантом стабильности в регионе и выступил с критикой политики некоторых стран ССАГПЗ, направленной против Тегерана.

Однако, спустя минуты после этой публикации директор QNA заявил, что сайт агентства был взломан, а опубликованный на нем текст выступления главы государства не соответствует действительности. МИД Катара также выступил с официальным опровержением. На следующий день Саудовская Аравия и ОАЭ запретили все катарские информационные ресурсы.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.