Лидер партии свободы Австрии назвал транзит танков НАТО через страну провокацией против РФ

ВЕНА, 8 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Транзит тяжелых вооружений и танков НАТО по территории Австрии на военные учения Saber Guardian-2017 под командованием США в Восточной Европе является провокацией в отношении России. Об этом заявил в среду председатель Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.

"Как получилось, что вооруженные силы НАТО едут по нашей стране словно у себя дома? Это же не является ни гуманитарной миссией, ни миссией ООН. Все это служит провокацией в отношении России и ведет наш нейтралитет к абсурду", - цитирует Штрахе издание Oesterreich.

Министерство обороны Австрии сообщило, что вся техника НАТО перебрасывается из Германии в Венгрию, Румынию и Болгарию. Первые партии натовских танков начали пересекать территорию страны 1 июня на поездах.

Вторая партия начнет марш бросок с 10 июня, когда по австрийской нейтральной земле поедут более 550 танков, БТР, БМП, грузовиков, броневиков НАТО с 1,1 тысячи солдат на борту. Ежедневно будут перебрасываться по восемь колонн в составе 20 машин, а разрешение на проезд было выдано министерством обороны и спорта и МИД Австрии.

В Австрии протестуют против НАТО

Как заявил ранее независимый комитет за выход Австрии из ЕС, правительство Австрии пренебрегает международно-правовыми обязательствами, одобрив транзит по австрийской территории танков НАТО на военные учения у границ России. Комитет обеспокоен скоплением американских и британских тяжелых вооружений в Восточной Европе и подверг критике позицию правительства, которое считает, что такая транспортировка военной техники воинственного блока под руководством США не противоречит постоянному нейтралитету и не нарушает международно-правовые нормы Австрии.

По мнению неправительственной организации, "внешнеполитическая заинтересованность австрийского руководства в разрешении прохода войск США и Великобритании не соответствуют понятию о постоянном нейтралитете", который Австрия объявила в 1955 году. Инициативная группа написала соответствующее обращение к канцлеру, министру обороны, главам МИД и МВД страны.

"Политические и военные провокации против России со стороны высшего руководства австрийских политических кругов служат продолжением негативных политических и финансовых мер австрийского правительства в отношении правопреемника СССР и против собственных австрийских интересов", - говорится в обращении.

"Мы возмущены, что правительство в период напряженности подливает масла в огонь, оказывая помощь в проезде провокационных войск к российским границам, - отметил профессор Хайнрих Вольмайер. - Это может повысить риск, что россияне перестанут считать нас нейтральными посредниками. Мы требуем безотлагательно отменить разрешение (на проезд техники НАТО - прим. ТАСС)". В то же время глава комитета Инге Раушер уверена, что такого антиконституционного решения можно было избежать, если бы Австрия не входила в состав ЕС.

Учения Saber Guardian-2017 пройдут в Венгрии, Румынии и Болгарии этим летом. Они станут одними из крупнейших натовских маневров в текущем году. Предполагается задействовать 25 тысяч военнослужащих. Их возвращение в места постоянной дислокации запланировано на август.