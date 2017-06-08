СМИ: КНДР провела запуск нескольких противокорабельных ракет

СЕУЛ, 8 июня. /ТАСС/. КНДР провела в четверг запуск нескольких противокорабельных ракет из района порта Вонсан. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Другие подробности проведенного испытания пока не приводятся.

Последний раз КНДР проводила запуск из этого района 29 мая. Тогда была запущена баллистическая ракета типа Scud.