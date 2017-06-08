Белый дом: Трамп выступил за единство в ССАГПЗ, но не в ущерб борьбе с терроризмом

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп выступает за единство в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и стабильность в регионе, но не в ущерб борьбе с терроризмом. Об этом в среду сообщила пресс-служба Белого дома по итогам телефонного разговора американского лидера с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"В первую очередь, лидеры согласились с тем, что важно реализовывать достигнутые в Эр-Рияде договоренности по борьбе с экстремизмом и финансированием террористических группировок. В дополнение к этому президент подчеркнул значимость сохранения единства ССАГПЗ с целью укрепления региональной стабильности, но не в ущерб усилиям, направленным на прекращение финансирования радикального экстремизма и разгром терроризма", - заявили в Белом доме.

В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии. Во вторник к ним присоединилась Исламская Республика Мавритания.

Ряд стран заявили о принятии серии мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.