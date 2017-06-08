Пентагон: ВМФ РФ действует очень профессионально в ходе наблюдений за учениями BALTOPS

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Силы и средства Военно-морского флота России действуют чрезвычайно профессионально, осуществляя наблюдение за крупными ежегодными учениями НАТО на Балтике. Такую оценку действиям российских ВМФ дал в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном учениям BALTOPS 2017, командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Кристофер Грейди.

Отвечая на вопрос ТАСС, он подтвердил, что корабли ВМФ России ведут наблюдение за этими проводящимися в 45-й раз учениями, которые начались 1 июня, а завершатся 16-го. "И именно этого я бы ожидал во время проведения учений, анонсированных в обстановке полной транспарентности, от той профессиональной силы, которой является Военно-морской флот Российской Федерации", - заявил военачальник. Подчиняющийся ему флот, в зону оперативной ответственности которого входят примерно половина Атлантического океана, а также Адриатическое, Балтийское, Баренцево, Каспийское, Северное и Черное моря, базируется в Неаполе (Италия). Одновременно Грейди является командующим ударными силами и силами поддержки ВМС НАТО.

Согласно изложенным им данным, за учениями BALTOPS ведут наблюдение "по меньшей мере три боевых корабля и вспомогательное разведывательное судно" России. "До настоящего времени это было чрезвычайно профессионально, и я в точности этого ожидал от моряков (России)", - сказал Грейди. Он предупредил, что и НАТО планирует вести наблюдение за предстоящими совместными российско-белорусскими учениями "Запад-2017". Такая практика абсолютно нормальна, главное, чтобы все это происходило "в рамках международных стандартов" и надлежащих норм, убежден вице-адмирал.

Со своей стороны его заместитель в командовании ударными силами и силами поддержки ВМС НАТО британский контр-адмирал Пэдди Макэлпайн, также принимавший участие в брифинге, сообщил, что в учениях BALTOPS задействовано 50 надводных кораблей и подводных лодок и 55 летательных аппаратов из 12 государств-участников Североатлантического альянса; кроме того, в маневрах принимают участие Финляндия и Швеция. На учениях, к примеру, во вторник отрабатывалась высадка десанта с моря в Вентспилсе (Латвия), затем такой же сценарий будет реализован в Путлосе (Германия) и в Устке (Польша), уточнил Макэлпайн. По его словам, корабли российского ВМФ и участники учений BALTOPS держатся друг от друга "на безопасной дистанции" и "не мешают друг другу в международных водах". "Они следят за нами, мы следим за ними, как мы обычно и делаем, это рутинная практика, которой мы в данный момент занимаемся", - отметил британский военачальник.

Грейди добавил, что на BALTOPS в этом году "более серьезный акцент сделан на командовании и управлении, более глубокой интеграции совместных сил" и на маневрах без предварительного плана.