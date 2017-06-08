Полиция Великобритании задержала еще трех человек в связи с терактом в столице

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Британская полиция задержала на востоке Лондона еще трех человек в рамках расследования теракта, совершенного 3 июня в центре британской столицы. Об этом говорится в распространенном в среду вечером заявлении правоохранительных органов.
Сообщается, что двое мужчин были задержаны на одной из улиц в пригородном районе Илфорд в восточной части Лондона, третий подозреваемый - после проведенного обыска в доме в том же районе.
Двое задержанных - в возрасте 27 и 29 лет - подозреваются в подготовке террористических актов, третьего - 33-летнего мужчину - задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков для их последующего распространения.
Все трое на данный момент находятся под стражей в одном из полицейских участков на юге Лондона, говорится в заявлении. При этом обыски в районе Илфорд продолжаются.
Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих.
Скотланд-Ярд назвал имена трех исполнителей теракта: 27-летний Хурам Шазад Батт, подданный Великобритании, родившийся в Пакистане, 30-летний Рашид Редван, уроженец либо Марокко, либо Ливии и 22-летний итальянец марроканского происхождения Юссеф Загба.