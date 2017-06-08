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Politico: демократы в Конгрессе готовят иски против Трампа из-за его активов

Международная панорама
8 июня, 3:50 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

По мнению конгрессменов, президент США нарушает американскую конституцию, которая запрещает главе государства получать подарки и выплаты от властей других стран

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ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Десятки членов Сената и Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии планируют подать в суд на президента страны Дональда Трампа в связи с тем, что он якобы так и не отказался от своих активов и продолжает получать прибыль от иностранных правительств. Об этом в среду сообщила газета Politico

Ранее в Конгрессе уже не раз критиковали хозяина Белого дома за то, что он не продал свой бизнес. Это, по мнению оппонентов Трампа, является нарушением американской конституции, которая запрещает главе государства получать подарки и выплаты от властей других стран.

"Мы обратимся в суд, чтобы положить конец нарушениям положения об (иностранных) выплатах с его (Трампа) стороны", - заявил конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Джерри Надлер, который входит в состав юридического комитета. По его словам, иск будет подан не раньше следующей недели, но эту инициативу уже поддержали десятки его однопартийцев в Конгрессе, а именно 78 членов нижней палаты и 25 сенаторов.

Другие законодатели не смогли предоставить деталей, уточнив, что сам иск еще находится на стадии подготовки. Надлер в свою очередь подчеркивал, что президент не может "принять ни одного подарка от другого государства без разрешения со стороны Конгресса".

Незадолго до своей инаугурации в январе этого года Трамп передал управление своей семейной компанией Trump Organization  своим сыновьям - Эрику и Дональду-младшему. Однако прибыль, получаемая от иностранных правительств, все равно должна поступать на счета министерства финансов.

Но в марте компания объявила, что начнет переводить туда средства не ранее 2018 года. Там отметили, что не имеют возможности определять, кто из постояльцев многочисленных отелей, принадлежащих Trump Organization, является зарубежным чиновником и оплачивает свое пребывание за счет своего государства.

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