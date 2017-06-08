Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обвиненная в резонансной утечке подрядчица Пентагона боялась, что власти с ней расправятся

Международная панорама
8 июня, 4:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Мать Риэлити Ли Виннер указала, что опасается пристрастного отношения к ее дочери со стороны властей

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Подрядчица Пентагона Риэлити Ли Виннер, которую в США обвинили в разглашении секретного доклада АНБ, опасалась, что представители американских властей с ней расправятся. Об этом заявила в среду в интервью телеканалу NBC мать девушки Билли Виннер-Дэвис.

Она уточнила, что ее дочь была чрезвычайно напугана, когда увидела вооруженных сотрудников правоохранительных органов, прибывших к ней домой, чтобы ее арестовать. "Как она сказала мне, она боялась, что ее... что они сделают так, что она исчезнет", - пояснила Виннер-Дэвис.

Она также указала, что опасается пристрастного отношения к ее дочери со стороны властей. "Боюсь, в верхах очень разгневаны этим", - добавила мать подрядчицы.

Виннер является сотрудницей компании Pluribus International Corporation, которая выполняет заказы для министерства обороны США и ряда американских разведывательных ведомств. Подрядчицу арестовали 3 июня, обвинения в передаче секретных данных средству массовой информации ей были предъявлены в городе Огаста (штат Джорджия).

По сведениям NBC, Виннер отправила по электронной почте сетевому изданию The Intercept секретный доклад АНБ США. В нем утверждалось, что российская военная разведка осуществила кибератаку на компанию, разрабатывающую программное обеспечение, используемое в США при проведении выборов. На сайте The Intercept были размещены выдержки из доклада.

Министерство юстиции США в понедельник опубликовало заявление, в котором приводятся подробности, касающиеся ареста Виннер и предъявления ей обвинений. При этом в документах не уточняется, какому именно СМИ Виннер передала секретные сведения. В материалах Минюста говорится, что Виннер уже полностью признала свою вину.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
2
Убитый в США Артем Зиберов состоял на консульском учете в посольстве РФ
3
Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить связанное с Россией расследование
4
Число погибших в результате терактов в Иране достигло 13 человек
5
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
6
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
7
Фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи
Темы дня
Загрузка...
Реклама