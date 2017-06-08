Обвиненная в резонансной утечке подрядчица Пентагона боялась, что власти с ней расправятся

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Подрядчица Пентагона Риэлити Ли Виннер, которую в США обвинили в разглашении секретного доклада АНБ, опасалась, что представители американских властей с ней расправятся. Об этом заявила в среду в интервью телеканалу NBC мать девушки Билли Виннер-Дэвис.

Она уточнила, что ее дочь была чрезвычайно напугана, когда увидела вооруженных сотрудников правоохранительных органов, прибывших к ней домой, чтобы ее арестовать. "Как она сказала мне, она боялась, что ее... что они сделают так, что она исчезнет", - пояснила Виннер-Дэвис.

Она также указала, что опасается пристрастного отношения к ее дочери со стороны властей. "Боюсь, в верхах очень разгневаны этим", - добавила мать подрядчицы.

Виннер является сотрудницей компании Pluribus International Corporation, которая выполняет заказы для министерства обороны США и ряда американских разведывательных ведомств. Подрядчицу арестовали 3 июня, обвинения в передаче секретных данных средству массовой информации ей были предъявлены в городе Огаста (штат Джорджия).

По сведениям NBC, Виннер отправила по электронной почте сетевому изданию The Intercept секретный доклад АНБ США. В нем утверждалось, что российская военная разведка осуществила кибератаку на компанию, разрабатывающую программное обеспечение, используемое в США при проведении выборов. На сайте The Intercept были размещены выдержки из доклада.

Министерство юстиции США в понедельник опубликовало заявление, в котором приводятся подробности, касающиеся ареста Виннер и предъявления ей обвинений. При этом в документах не уточняется, какому именно СМИ Виннер передала секретные сведения. В материалах Минюста говорится, что Виннер уже полностью признала свою вину.