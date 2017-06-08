Гватемала подтвердила получение от США запроса на экстрадицию бывшего вице-президента

МЕХИКО, 8 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Власти Гватемалы получили официальный запрос от США на экстрадицию бывшего вице-президента Роксаны Бальдетти. Об этом в среду сообщило министерство иностранных дел центральноамериканской республики.

Американская юстиция считает Бальдетти причастной к попыткам контрабанды кокаина в крупных размерах. Пока неизвестно, когда бывший вице-президент может быть выдана США. Кроме нее перед судом в этой стране должен предстать экс-министр Маурисио Лопес Бонилья.

Весной 2015 года генеральная прокуратура и финансируемая ООН Комиссия по борьбе с беззаконием в Гватемале выявили масштабную коррупционную схему в деятельности таможенных органов. Разразившийся скандал вынудил Бальдетти в мае подать в отставку, а в конце августа она была арестована.

Против президента Отто Переса Молины были выдвинуты обвинения в преступном сговоре, контрабанде и взяточничестве. В сентябре парламент снял с него судебный иммунитет, после чего принял его отставку. Позднее бывший глава государства стал фигурантом уголовного дела и по решению суда был заключен под стражу.