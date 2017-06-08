Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гватемала подтвердила получение от США запроса на экстрадицию бывшего вице-президента

Международная панорама
8 июня, 4:45 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Американская юстиция считает Бальдетти причастной к попыткам контрабанды кокаина в крупных размерах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 8 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Власти Гватемалы получили официальный запрос от США на экстрадицию бывшего вице-президента Роксаны Бальдетти. Об этом в среду сообщило министерство иностранных дел центральноамериканской республики.

Американская юстиция считает Бальдетти причастной к попыткам контрабанды кокаина в крупных размерах. Пока неизвестно, когда бывший вице-президент может быть выдана США. Кроме нее перед судом в этой стране должен предстать экс-министр Маурисио Лопес Бонилья.

Весной 2015 года генеральная прокуратура и финансируемая ООН Комиссия по борьбе с беззаконием в Гватемале выявили масштабную коррупционную схему в деятельности таможенных органов. Разразившийся скандал вынудил Бальдетти в мае подать в отставку, а в конце августа она была арестована.

Против президента Отто Переса Молины были выдвинуты обвинения в преступном сговоре, контрабанде и взяточничестве. В сентябре парламент снял с него судебный иммунитет, после чего принял его отставку. Позднее бывший глава государства стал фигурантом уголовного дела и по решению суда был заключен под стражу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Гватемала
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
2
Чижов: в ЕС созревают предпосылки для изменения курса в отношении России
3
В Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы
4
Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить связанное с Россией расследование
5
В Пентагоне заявили, что готовы "привлечь РФ к ответственности" за несоблюдение ДРСМД
6
"Известия": карту "Мир" привяжут к зачетным книжкам студентов
7
Убитый в США Артем Зиберов состоял на консульском учете в посольстве РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама