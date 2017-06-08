МИД Канады осудил теракт в Иране и заявил о необходимости глобальной борьбы с терроризмом

ОТТАВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канада осуждает террористические атаки в Иране и выражает свои соболезнования иранскому народу. Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд, которое было распространено в среду.

"Канада решительно осуждает сегодняшние (7 июня - прим. ТАСС) террористические атаки в Иране, в том числе в здании парламента, - сказал она. - Мы скорбим по погибшим и раненым, и сожалеем об этих атаках на невиновных людей".

Она добавила, что нападение было совершено в священный для мусульман месяц рамадан и стало "оскорблением самого духа этого святого времени". Фриланд подчеркнула, что "Канада остается непоколебимой в приверженности глобальной борьбе с терроризмом".

В столице Ирана 7 июня одновременно были осуществлены две террористические атаки. Первая группа террористов в составе двух человек ворвалась в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в столкновении с сотрудниками полиции. Вторая группа в составе четырех человек атаковала парламент и проникла на верхние этажи административного здания. В результате реагирования спецслужб три террориста были уничтожены, четвертый подорвал себя.

Как сообщили в МВД Ирана, в настоящее время ситуация находится под полным контролем сил безопасности и охраны правопорядка. Согласно официальным данным, в результате террористических атак погибли 12 человек, ранения получили 42. По сведениям СМИ, погибли 13 человек, ранены 43.