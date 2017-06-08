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Житель штата Вирджиния признан виновным в попытке оказать содействие ИГ

Международная панорама
8 июня, 5:01 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Мохаммед Джамал Хвейс в 2016 году посетил Ирак и Сирию, где проходил религиозное обучение вместе с другими боевиками

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ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Житель американского штата Вирджиния 27-летний Мохаммед Джамал Хвейс в среду был признан присяжными федерального суда в городе Александрия виновным в попытке оказать содействие террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило министерство юстиции.

Согласно материалам дела, Хвейс в 2016 году посетил Ирак и Сирию, где проходил религиозное обучение вместе с другими боевиками ИГ. В марте 2016 года он был пойман курдскими ополченцами и передан американским властям. "Хвейс - это не наивный ребенок, который не знал, что делает. Это 27-летний мужчина, изучавший уголовное право в колледже", - отметил Дана Боэнте, исполняющий обязанности помощника генпрокурора США по национальной безопасности.

Он указал, что подсудимый тщательно спланировал свою поездку в зону конфликта, используя зашифрованные средства связи и даже организовав себе алиби. "Хвейс добровольно вступил в ряды иностранной террористической организации, это является преступлением согласно федеральному законодательству", - подчеркнул Боэнте.

По данным минюста, Хвейс выражал готовность стать террористом-смертником и совершить теракт. В феврале 2017 года американские военные обнаружили анкеты, которые были заполнены им во время пребывания в сирийской Ракке вместе с другими рекрутами. В этих бумагах и было указано, кем именно он хотел бы стать в рядах ИГ. Присяжные в Александрии признали его виновным по всем трем пунктам обвинения, включая оказание поддержки террористической группировке.

Окончательный приговор будет вынесен 13 октября, Хвейсу грозит пожизненное заключение.

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