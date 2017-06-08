Киргизия предлагает в рамках ШОС обсудить создание финансовых механизмов организации

БИШКЕК, 8 июня. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Киргизия на предстоящем в Астане саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерена выступить с рядом инициатив, в том числе предлагает обсудить вопрос о создании финансовых механизмов организации. Об этом ТАСС сообщила в четверг официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Айымкан Кулукеева.

По ее словам, по итогам саммита в столице Казахстана ожидается подписание декларации, которая станет "главным политическим документом" встречи на высшем уровне и будет "охватывать все сферы взаимодействия стран". В декларации будет "отражен и ряд инициатив" киргизской стороны. "В частности, Кыргызстан предлагает общие границы государств - членов ШОС превратить в границы вечного мира и дружбы, продолжить обсуждение вопроса о создании финансовых механизмов организации и принятия Программы развития дорог ШОС", - заявила Кулукеева.

По ее данным, в итоговом документе также "предусмотрен важный пункт" о продолжении взаимовыгодного сотрудничества государств - участников ШОС в сфере энергетики. "В том числе, о применении различных экономически эффективных и экологически чистых видов энергии", - заверила официальный представитель МИД Киргизии. При этом она напомнила, что внесение предложений от имени республики во время саммита "является прерогативой президента" страны Алмазбека Атамбаева.

"Также в рамках саммита будут приняты согласованные решения Совета глав государств ШОС, одним из важнейших из них станет предоставление статуса государства - члена организации Исламской Республике Пакистан и Республике Индия", - уточнила Кулукеева. Таким образом, продолжила она, с учетом "политико-экономического, ресурсного и людского потенциала" двух новых участников ШОС превратится "во влиятельную трансконтинентальную организацию с охватом более 40% населения планеты".