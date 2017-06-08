Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В КНДР заявили, что способны превратить в пепел Японский архипелаг в чрезвычайной ситуации

Международная панорама
8 июня, 5:58 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Представитель Комитета КНДР подверг критике правительство Синдзо Абэ, которое вслед за США усиливает санкции и давление на народную республику

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПХЕНЬЯН, 8 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Японии "не следует испытывать свою судьбу". С таким заявлением выступил в четверг представитель Комитета КНДР в защиту мира. Он подверг критике правительство Синдзо Абэ, которое вслед за Соединенными Штатами усиливает санкции и давление на народную республику. "В чрезвычайной ситуации КНДР способна превратить в пепел Японский архипелаг даже прежде, чем нанесет удар по США", - отмечается в заявлении.

В Пхеньяне вызвали недовольство критика, прозвучавшая в выступлениях представителей Токио на заседаниях Группы семи и прошедшей в Сингапуре конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-Ла диалог". Судя по заявлению, "Япония использует ссылки на угрозу со стороны КНДР, чтобы скрыть свои истинные замыслы - встать на путь возрождения милитаризма и осуществить повторное вторжение в Азию".

"Если Япония действительно заботится о собственной безопасности, то ей следует пересмотреть враждебный курс в отношении Пхеньяна, добиваться закрытия американских военных баз, а не выступать в роли пуделя США", - отметил представитель северокорейского комитета. В настоящее время, добавил он, "Япония остается заклятым врагом корейской нации".

Токио ужесточает санкции

Между КНДР и Японией многие годы сохраняются напряженные отношения. Из-за ракетно-ядерной программы Пхеньяна Токио ранее фактически запретил торговлю с КНДР, прервал с ней все виды прямого транспортного сообщения, ввел жесткие визовые ограничения, не разрешает заходить в свои порты судам, которые ранее посещали гавани на севере Кореи.

Запуск противокорабельных ракет

По данным японских и южнокорейских информагентств, КНДР осуществила запуск противокорабельных ракет на восточном побережье страны.

Правительство Японии собирает сейчас дополнительную информацию об этих испытаниях, в связи с пуском был созван Совет национальной безопасности. СМИ КНДР сообщают об успешно проведенных испытаниях ракетной техники только на следующий день. В последние дни Пхеньян неоднократно предупреждал о готовности Корейской народной армии нанести удар по американским авианосцам, направленным в район Корейского полуострова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
КНДР Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
2
Чижов: в ЕС созревают предпосылки для изменения курса в отношении России
3
"Ъ": ВТБ подал иск более чем на 650 млн рублей к акционеру "Юлмарта"
4
Палеонтологи впервые представили в Пекине птенца в янтаре возрастом 99 млн лет
5
Оливер Стоун считает свой фильм о Путине попыткой наладить отношения между США и РФ
6
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
7
Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить связанное с Россией расследование
Темы дня
Загрузка...
Реклама