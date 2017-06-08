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В США узник Гуантанамо подал иск против разработчиков жестоких методов допросов

Международная панорама
8 июня, 6:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Иск был подан от имени саудовца Абу Зубайды, который, как считают власти США, оказывал поддержку террористической сети "Аль-Каида"

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НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Адвокаты заключенного американской спецтюрьмы в Гуантанамо (Куба) подали судебный иск против психологов, которые разработали для ЦРУ США жесткие методы допросов. Об этом сообщила в среду международная правозащитная организация Reprieve.

Иск был подан в американском штате Вашингтон от имени саудовца Абу Зубайды, которого с 2006 года содержат в Гуантанамо. Власти США считают, что он оказывал поддержку террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Как отмечается в документе, Зубайда в 2002-2003 годах находился в секретной американской тюрьме в Польше.

Истцы добиваются, чтобы психологи Джеймс Элмер Митчелл и Джон Йессен предоставили имеющуюся у них информацию о жестоких методах допросов должностным лицам в Польше, которые ведут разбирательство, касающееся секретной американской тюрьмы в этой стране. 

Митчелл и Йессен, как отмечается в документах, присутствовали на территории этого объекта. Оба они входят в руководство фирмы, которая получила от ЦРУ $81 млн за разработку способов получения информации от заключенных, в числе которых имитация утопления и лишение сна.

Спецтюрьма на базе ВМС США в Гуантанамо была создана республиканской администрацией Джорджа Буша-младшего в 2002 году для лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Люди свозятся туда со всего мира и содержатся там бессрочно, есть данные о применении к ним пыток.

Все это навлекает на Вашингтон критику международных правозащитных организаций. Экс-президент США Барак Обама еще до своего прихода к власти обещал закрыть спецтюрьму, но слово сдержать не смог, там и теперь еще остаются около 40 заключенных.

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