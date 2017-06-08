Суд Малайзии отклонил апелляцию о помиловании девяти граждан Филиппин

СИНГАПУР, 8 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Верховный суд Малайзии отклонил в четверг прошение о помиловании и оставил в силе вынесенный ранее приговор в отношении девяти граждан Филиппин, приговоренных к пожизненному заключению за убийства военнослужащих страны в 2013 году. Об этом говорится в распространенном заявлении апелляционного органа суда.

Как отметил официальный представитель Верховного суда Мохд Завави, "решение было единогласным".

В начале 2013 года на остров Борнео (восточный штат Сабах) проникли из соседних районов Филиппин не менее 200 боевиков, которые называли себя "Королевскими силами безопасности Сулу и Северного Борнео". Они добивались возврата территории бывшего султаната Сулу Филиппинам.

В прошлом султан Брунея подарил Сабах султанату Сулу за помощь в подавлении бунта. Затем Великобритания взяла Сабах в аренду, а после Второй мировой войны передала его Малайзии.

В результате столкновений девять военнослужащих погибли, более 50 боевиков были уничтожены.