Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд Малайзии отклонил апелляцию о помиловании девяти граждан Филиппин

Международная панорама
8 июня, 6:49 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Как отметил официальный представитель Верховного суда Мохд Завави, "решение было единогласным"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИНГАПУР, 8 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Верховный суд Малайзии отклонил в четверг прошение о помиловании и оставил в силе вынесенный ранее приговор в отношении девяти граждан Филиппин, приговоренных к пожизненному заключению за убийства военнослужащих страны в 2013 году. Об этом говорится в распространенном заявлении апелляционного органа суда.

Как отметил официальный представитель Верховного суда Мохд Завави, "решение было единогласным".

В начале 2013 года на остров Борнео (восточный штат Сабах) проникли из соседних районов Филиппин не менее 200 боевиков, которые называли себя "Королевскими силами безопасности Сулу и Северного Борнео". Они добивались возврата территории бывшего султаната Сулу Филиппинам.

В прошлом султан Брунея подарил Сабах султанату Сулу за помощь в подавлении бунта. Затем Великобритания взяла Сабах в аренду, а после Второй мировой войны передала его Малайзии.

В результате столкновений девять военнослужащих погибли, более 50 боевиков были уничтожены.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Малайзия Филиппины
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
2
Чижов: в ЕС созревают предпосылки для изменения курса в отношении России
3
"Ъ": ВТБ подал иск более чем на 650 млн рублей к акционеру "Юлмарта"
4
Палеонтологи впервые представили в Пекине птенца в янтаре возрастом 99 млн лет
5
Оливер Стоун считает свой фильм о Путине попыткой наладить отношения между США и РФ
6
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
7
Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить связанное с Россией расследование
Темы дня
Загрузка...
Реклама