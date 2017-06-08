Делегация КНДР посетила посольство Британии в Пхеньяне в связи с терактом в Лондоне

ПХЕНЬЯН, 8 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР выразила соболезнование правительству Великобритании в связи с терактом в Лондоне. Как сообщает газета "Нодон синмун", в среду делегация представителей министерства иностранных дел, Общества по культурным связям с зарубежными странами и Госуправления по туризму с этой целью посетила британское посольство в Пхеньяне.

Во время визита, отмечает издание, делегация выразила "глубокое сочувствие родственникам жертв погибших". Отмечалась также "принципиальная позиция правительства КНДР, выступающего против всех форм терроризма".

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и, будучи вооруженными ножами, стали нападать на прохожих.

Согласно последним данным, в результате теракта восемь человек погибли, 48 были госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицейскими.