На территории посольства США в Киеве произошел взрыв

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КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел на территории посольства США в украинской столице. Об этом в четверг сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик.
"Взрыв на территории посольства США в Киеве квалифицировали как террористический акт", - написала она в Facebook.
При этом спикер полиции добавила, что в результате происшествия "никто не пострадал".
Как уточнили в пресс-службе полиции, сообщение о взрыве на территории дипломатического представительства, расположенного в центральном районе Киева (Шевченковском), поступило в дежурную часть в 00:05. "При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", - проинформировали в полиции.
Сейчас на месте работают следователи.