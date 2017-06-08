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На территории посольства США в Киеве произошел взрыв

Международная панорама
8 июня, 8:39 дата обновления: 8 июня, 8:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, июня. /ТАСС

В результате взрыва, который квалифицирован как террористический акт, никто не пострадал

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© Поліція Києва/facebook.com

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел на территории посольства США в украинской столице. Об этом в четверг сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик.

"Взрыв на территории посольства США в Киеве квалифицировали как террористический акт", - написала она в Facebook.

При этом спикер полиции добавила, что в результате происшествия "никто не пострадал".

Как уточнили в пресс-службе полиции, сообщение о взрыве на территории дипломатического представительства, расположенного в центральном районе Киева (Шевченковском), поступило в дежурную часть в 00:05. "При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", - проинформировали в полиции.

Сейчас на месте работают следователи.

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