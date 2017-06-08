Южнокорейская НПО организует поездку по РФ в поддержку объединения Кореи

СЕУЛ, 8 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Южнокорейская неправительственная организация "Фонд будущего Кореи" объявила о планах провести акцию "Поезд на Север" в поддержку объединения страны, разделенной войной 1950-1953 гг. На презентации, состоявшейся в одной из художественных галерей Сеула, организаторы рассказали о целях мероприятия, которое включает поездку на поезде по российскому Дальнему Востоку.

"Главная задача акции - продемонстрировать, какие позитивные изменения принесет будущее объединение Кореи", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС представитель оргкомитета О Хён Гым. По ее словам, 55 участников, в число которых входят южнокорейские политики, бизнесмены, деятели культуры и искусства, прибудут во Владивосток самолетом, а оттуда отправятся по Транссибирской магистрали в Хабаровск.

"Мы хотим показать, что в будущем, когда Корея вновь станет единой, любой человек сможет купить билет, сесть на поезд и спокойно отправиться в Россию или Китай, а через их территорию - в любую другую страну, - заметила О Хён Гым. - К сожалению, сейчас это невозможно из-за того, что путь из Южной Кореи на Север перекрыт 38-й параллелью".

Она выразила уверенность, что данная поездка позволит южнокорейцам не только узнать больше о России и ее народе, но и в целом послужит укреплению двусторонних отношений. В ходе посещения Владивостока и Хабаровска участники "Фонда будущего Кореи" намерены провести переговоры с представителями российских властей, посетить Дальневосточный государственный университет, а также места, тем или иным образом связанные с Кореей.

Ранее Сеул предложил соединить в общую транспортную сеть автомобильные и железные дороги Южной и Северной Кореи, Китая, России и стран Центральной Азии с выходом на транспортные инфраструктуры европейских стран. Несмотря на перспективность этого проекта, он не реализуется из-за многочисленных разногласий с КНДР, через территорию которой должна пройти железнодорожная магистраль.