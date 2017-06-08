Рада проголосовала за приоритетность вступления Украины в НАТО

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КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Украинский парламент решил, что вступление Украины в НАТО является приоритетом во внешней политике.
Соответствующий законопроект поддержали 276 депутатов при 226 необходимых.
Парламентарии внесли изменения в законы "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины", закрепив на законодательном уровне положение об этом приоритете.
22 марта Рада приняла постановление об обращении к Конгрессу США с просьбой о существенном углублении двустороннего партнерства по безопасности между странами и предоставления Украине статуса основного союзника вне НАТО.
В постановлении отмечалось, что в отличие от долгосрочного вопроса обретения Украиной членства в НАТО, предоставление ей статуса основного союзника вне НАТО является суверенным правом США и не требует согласия всех стран-членов альянса. В документе также говорится о том, что этот статус предоставлен как государствам, которые находятся в состоянии мира, таким как Австралия, Новая Зеландия и Япония, так и государствам, находящихся под угрозой военных действий - Южной Корее, Афганистану, Израилю.
Отношения Украины и НАТО возникли почти сразу после распада Советского Союза. Украина стала первой из стран СНГ, присоединившихся к натовской программе "Партнерство ради мира". Позже президент Леонид Кучма официально заявил о намерении Киева влиться в ряды альянса.
При президенте Викторе Ющенко стартовал уже интенсифицированный диалог о членстве в НАТО. Но желанное присоединение к плану действий по обретению членства на Бухарестском саммите альянса 2008 года было сорвано. С приходом к власти Виктора Януковича парламент Украины 1 июля 2010 года провозгласил внеблоковый статус.
При Порошенко ситуация резко изменилась - в 2014 году из закона об основах внешней и внутренней политики уже был убран пункт о внеблоковом статусе Украины. В мае была принята Стратегия национальной безопасности Украины, которая ставит целью членство страны в НАТО, а ориентация на стандарты альянса проходит "красной нитью" через весь документ.
В свою очередь генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что несмотря на решение Рады об отказе от внеблокового статуса Украины, страна еще очень нескоро сможет стать членом НАТО.