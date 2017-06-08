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Число жертв терактов в Иране увеличилось до 16

Международная панорама
8 июня, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось о 13 погибших и 52 раненых

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© AP Photo/Ebrahim Noroozi

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Число жертв терактов, совершенных в среду в Тегеране, увеличилось до 16, сообщило агентство Tasnim  на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 52 пострадавших.

В среду в столице Ирана одновременно были осуществлены две террористические атаки. Двое боевиков ворвались в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в столкновении с сотрудниками полиции. Кроме того, группа из четырех человек атаковала парламент и проникла на верхние этажи административного здания.

Спецслужбы уничтожили трех экстремистов, четвертый подорвал себя.

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