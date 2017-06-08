Число жертв терактов в Иране увеличилось до 16

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Число жертв терактов, совершенных в среду в Тегеране, увеличилось до 16, сообщило агентство Tasnim на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось о 13 погибших и 52 пострадавших.
Death toll in #Tehran terror attacks rises to 16#IranParliament #IranAttacks #TehranAttacks #TehranShooting— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 8 июня 2017 г.
В среду в столице Ирана одновременно были осуществлены две террористические атаки. Двое боевиков ворвались в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в столкновении с сотрудниками полиции. Кроме того, группа из четырех человек атаковала парламент и проникла на верхние этажи административного здания.
Спецслужбы уничтожили трех экстремистов, четвертый подорвал себя.