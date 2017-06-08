Задержан 21-й подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере

SpaceX совершит запуск орбитального самолета для ВВС США в августеКосмос 8 июня, 11:29
Мутко: этап "Бриллиантовой лиги" в Риме даст легкоатлетам РФ нужную конкуренцию перед ЧМСпорт 8 июня, 11:25
Число жертв терактов в Иране увеличилось до 16Международная панорама 8 июня, 11:20
Плющенко: Сотникова определится с продолжением карьеры в ближайшие неделиСпорт 8 июня, 11:19
Памфилова любит песни Высоцкого и работу в огородеОбщество 8 июня, 11:14
Геркус: "Локомотив" предлагает "Краснодару" разные варианты по АриСпорт 8 июня, 11:14
Россия поделится своими наработками по диверсификации ОПК с партнерами по ОДКБАрмия и ОПК 8 июня, 11:13
Аделина Сотникова не вошла в состав сборной России на сезон-2017/18 по ошибкеСпорт 8 июня, 11:04
Захарова посоветовала США тщательнее планировать авиаудары в СирииПолитика 8 июня, 11:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британские власти задержали 21-го подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере, совершенному в ночь с 22 на 23 мая. Об этом информировала в Twitter полиция графства Большой Манчестер.
"20-летний мужчина добровольно явился в полицейский участок в северной части Манчестера вчера вечером", - сообщили стражи порядка, добавив, что задержание было произведено на основании подозрений в том, что добровольно сдавшийся властям юноша нарушил антитеррористическое законодательство страны.
Latest update in Manchester Arena investigation pic.twitter.com/IgxEgmL4UZ— G M Police (@gmpolice) 8 June 2017
Полиция графства напомнила, что общее число задержаний в связи с этим терактом достигло теперь 21. Двенадцать ранее взятых под стражу затем были опущены без предъявления обвинений, девять человек остаются под арестом.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" произошел сразу после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Жертвами теракта, совершенного 22-летним террористом-смертником Салманом Абеди, стали 22 человека и 75 получили ранения.