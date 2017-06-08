Посольство США в Киеве не считает терактом взрыв на своей территории

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Посольство США в Киеве не рассматривает как террористический акт взрыв неустановленного устройства на своей территории. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

"В настоящее время, мы не считаем этот инцидент террористическим актом", - говорится в сообщении на официальной странице посольства в Facebook.

В ведомстве также подтвердили, что минувшей ночью произошел "инцидент с использованием небольшого зажигательного устройства на территории посольства". При этом, как подчеркнули в пресс-службе, взрыв не причинил никаких повреждений собственности посольства, персонал не пострадал.

В настоящее время посольство работает в обычном режиме и тесно сотрудничает с местными правоохранительными органами в расследовании инцидента.