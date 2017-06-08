Литва намерена добиваться реформы НАТО

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ВИЛЬНЮС, 8 июня. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Президент Литвы Даля Грибаускайте считает необходимым добиваться реформирования Североатлантического альянса для максимально оперативного принятия решений в сфере безопасности. Об этом она заявила в четверг, выступая с ежегодным обращением к парламенту.
Несмотря на то, что Литва добилась, по словам президента, "исторической поддержки" своей защищенности в виде размещения международного батальона НАТО передового базирования с участием военных семи стран-членов альянса, "останавливаться на этом мы не должны". "Мы будем стремиться к реформе НАТО в скорости принятия решений, еще более твердых оборонительных планов, общей противовоздушной обороны", - заявила она.
По словам Грибаускайте, союзники Литвы понимают, что "наибольшие вызовы трансатлантической безопасности сосредоточены именно в нашем регионе". Такими вызовами она считает "милитаризацию Калининградской области, учения агрессивной направленности "Запад-2017" и превращенную в геополитическое орудие атомную станцию в Островце (БелАЭС строится в Белоруссии в 50 км от Вильнюса - прим. ТАСС)".
Это было восьмое обращение Грибаускайте к парламенту и третье после переизбрания в 2014 году на новый срок. Такую форму своего рода отчета главы государства перед законодателями предусматривает конституция Литвы.