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За два года в Иране были предотвращены более 100 терактов

Международная панорама
8 июня, 12:28 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

Как сообщил министр информации страны, задержаны несколько причастных к атакам на парламент и мавзолей имама Хомейни

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ТЕГЕРАН, 8 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Более 100 терактов предотвращены в Иране за последние два года. Об этом сообщил журналистам министр информации Ирана (руководитель иранских спецслужб) Махмуд Алави.

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Говоря о совершенных в среду в Тегеране терактах, он отметил, что несколько причастных к ним лиц задержаны. "Ведется следствие. В его интересах мы пока не можем сообщить детали", - указал министр.

"Также мы пока не можем выносить суждений о возможной причастности Саудовской Аравии к вчерашним событиям", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Накануне МВД Ирана сообщило об уничтожении всех шестерых террористов, участвовавших в атаках на парламент и мавзолей имама Хомейни. Однако некоторые заслуживающие доверия источники, в том числе глава парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди, утверждают, что одна женщина, входившая в состав атаковавшей парламент террористической группы, "была взята живой".

Согласно уточненным официальным данным, в результате терактов погибли 17 и получили ранения около 50 человек.

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