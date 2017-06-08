За два года в Иране были предотвращены более 100 терактов

ТЕГЕРАН, 8 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Более 100 терактов предотвращены в Иране за последние два года. Об этом сообщил журналистам министр информации Ирана (руководитель иранских спецслужб) Махмуд Алави.

Говоря о совершенных в среду в Тегеране терактах, он отметил, что несколько причастных к ним лиц задержаны. "Ведется следствие. В его интересах мы пока не можем сообщить детали", - указал министр.

"Также мы пока не можем выносить суждений о возможной причастности Саудовской Аравии к вчерашним событиям", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Накануне МВД Ирана сообщило об уничтожении всех шестерых террористов, участвовавших в атаках на парламент и мавзолей имама Хомейни. Однако некоторые заслуживающие доверия источники, в том числе глава парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди, утверждают, что одна женщина, входившая в состав атаковавшей парламент террористической группы, "была взята живой".

Согласно уточненным официальным данным, в результате терактов погибли 17 и получили ранения около 50 человек.