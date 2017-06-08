Эксперт: закрепление Радой приоритетности вступления в НАТО насмешит многих на Западе

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Решение Верховной рады законодательно закрепить приоритетность вступления Украины в НАТО ничего не изменит, оно принято без консультаций с партнерами и только насмешит Запад. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

"Это решение насмешит многих на Западе. Оно ничего не меняет, его цель - просто имитировать деятельность парламента и отвлекать внимание общества от других насущных проблем, например, от отсутствия горячей воды, или наличия коррупции, или от негативного социального эффекта от реформ", - сказал политолог. По его мнению, в этом же духе Рада может спокойно закрепить членство Украины в ЕС, в шенгенской зоне, США, причем "мнение Запада можно игнорировать".

"Любые серьезное люди, принимая такое решение, должны, прежде всего, консультироваться с партнерами. Понятно, что НАТО в ближайшие лет 20 не примет в свой состав Украину, поскольку устав НАТО запрещает принимать страны, которые имеют неразрешенные территориальные споры", - заявил Бортник.

Рада хочет в НАТО

Парламент Украины сегодня поддержал закон, закрепляющий приоритетом во внешней политике вступление в Североатлантический альянс.

В декабре 2014 года Рада отказалась от внеблокового статуса государства. Президент страны Петр Порошенко заявил тогда, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость вооруженных сил с силами стран НАТО. По его словам, членство в альянсе является стратегической целью страны. Глава государства также обещал, что Киев организует референдум о вступлении в НАТО.

Однако по словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, Украина еще очень нескоро сможет стать членом НАТО. Эксперты также полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.