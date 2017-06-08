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Страны Евросоюза решили создать общеевропейскую прокуратуру

Международная панорама
8 июня, 12:52 UTC+3
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Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Страны - члены Евросоюза после продолжительных дискуссий решили создать общеевропейскую прокуратуру. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

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