СМИ: арабские страны составляют список требований Катару

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Ведущие арабские государства составляют список требований, которые необходимо выполнить Катару для восстановления дипломатических и экономических отношений с ними.

Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских и американских официальных лиц, которые участвуют в обсуждениях.

По ее информации, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и их союзники добиваются гарантий того, чтобы правительство Катара прекратило финансирование экстремистских группировок на Ближнем Востоке и разорвало свои отношения с политическим руководством исламистской ассоциации "Братья-мусульмане".

Катару также настоятельно рекомендуется значительно сократить масштаб деятельности телеканала Al Jazeera.

По словам американских и арабских представителей, официальный список требований к Катару может быть завершен в ближайшие дни.

Ранее президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил о готовности помочь в урегулировании дипломатического конфликта. Согласно пресс-релизу Белого Дома, Трамп готов "при необходимости организовать встречу в Белом доме" для решения проблемы.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.