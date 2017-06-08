Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Катара намерен посетить Москву 9 июн

Международная панорама
8 июня, 13:30 дата обновления: 8 июня, 14:01 UTC+3

В рамках визита Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани намерен провести переговоры с Сергеем Лавровым

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани планирует посетить Москву 9 июня для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС по телефону в российском посольстве в эмирате.

"Глава МИД Катара собирается посетить Москву завтра 9 июня для переговоров с со своим российским коллегой Сергеем Лавровым", - сказали в российском дипломатическом представительстве.

Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС о намерении катарского министра посетить Москву до конца недели. "Визит может состояться уже в субботу, ожидаются переговоры с руководством МИД РФ", - сказал собеседник. Он добавил, что в центре внимания будут "острые международные вопросы".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
Катар Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозяева этого дома"
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция проводит обыски в офисе организации "Русь сидящая"
2
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
3
Посольство США в Киеве не считает терактом взрыв на своей территории
4
Экс-главбух "Седьмой студии" признала вину
5
В Москве задержали администратора одной из "групп смерти"
6
Захарова: времена, когда Лаврова можно было назвать заядлым курильщиком, в прошлом
7
Захарова предложила американской журналистке посетить Алеппо
Темы дня
Загрузка...
Реклама