Глава МИД Катара намерен посетить Москву 9 июн

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани планирует посетить Москву 9 июня для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС по телефону в российском посольстве в эмирате.

"Глава МИД Катара собирается посетить Москву завтра 9 июня для переговоров с со своим российским коллегой Сергеем Лавровым", - сказали в российском дипломатическом представительстве.

Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС о намерении катарского министра посетить Москву до конца недели. "Визит может состояться уже в субботу, ожидаются переговоры с руководством МИД РФ", - сказал собеседник. Он добавил, что в центре внимания будут "острые международные вопросы".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.