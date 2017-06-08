Порошенко заявил о необходимой политической ответственности за газовые контракты 2009 года

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости политической ответственности за подписание в 2009 году экс-премьером Юлией Тимошенко контрактов с "Газпромом".

"Какая же должна быть ответственность? Я говорю не об уголовной ответственности, я говорю о политической ответственности… И сегодня это доказано не политиками, не внутренними экспертами, а наивысшей международной судебной инстанцией, что сданы интересы Украины", - заявил Порошенко, назвав контракт "преступным".

Ранее с критикой в отношении Тимошенко выступил лидер фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов, обвинив ее в предательстве национальных интересов Украины из-за подписанного ею контракта о поставке российского газа в 2009 году и заложенного там принципа "бери или плати". В связи с этим он обратился в антикоррупционные органы страны с целью проверки контракта на предмет коррупции и государственной измены.

Тимошенко отвергла эти обвинения. В свое оправдание она отметила, что принцип "бери или плати" в то время был заложен в типовой контракт для всех потребителей российского газа. Обвинения в свой адрес она считает "истерией, направленной против партии "Батькивщина".

19 января 2009 года Россия и Украина заключили контракты на поставки и транзит газа из России в Европу по европейской формуле. Документы были подписаны на период 2009-2019 гг. руководителями "Нафтогаза" и "Газпрома" по итогам переговоров Владимира Путина и Юлии Тимошенко.

Согласно этим контрактам, за недобор Украиной сырья предполагались штрафы в размере 300% от стоимости в зимний период и 150 % - в летний. Украина также должна была оплачивать импорт не менее 33 млрд кубометров российского газа в год. В соответствии с этими договоренностями в 2009 году российский газ поставлялся на Украину с 20-процентной скидкой, а транзитная ставка для России оставалась на уровне 2008 года - $1,7 за тысячу кубометров на 100 км.