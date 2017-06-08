Брат исполнителя теракта в Манчестере заявил, что тот попал под влияние радикалов в Англии

КАИР, 8 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Брат исполнителя теракта в Манчестере, в настоящее время находящийся в Ливии, заявил, что тот попал под влияние радикальных группировок в Великобритании. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По данным телеканала, ссылающегося на представителя ливийских сил по противодействию террору, младший брат террориста-смертника Хашем Абеди рассказал, что его родственник попал под влияние радикальных группировок под воздействием интернета и своих друзей, находясь на территории Великобритании, в 2015 году. Хашем также указал, что его брат, проживавший в Англии, заранее закупил оборудование для предстоящей атаки, но не знал точно, где он совершит теракт.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" произошел поздно вечером 22 мая сразу после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие 22-летним террористом смертником из Манчестера Салманом Абеди, сработало за пределами концертного зала - в фойе. Жертвами теракта стали 22 человека и 75 получили ранения.

По данным полиции, Салман Абеди родился в Манчестере в 1994 году в семье ливийских беженцев. Через несколько дней после теракта в столице Ливии был арестован его младший брат Хашем и отец 52-летний Рамадан Абеди. Последний был внесен в списки членов экстремистских группировок силами безопасности Ливии еще при прежнем режиме Муамара Каддафи. Хашема, который, как сообщалось, находился в контакте с Салманом и знал его намерениях, подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).