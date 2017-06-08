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14 человек стали жертвами нападения боевиков "Боко харам" в Нигерии

Международная панорама
8 июня, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

В среду вечером экстремисты атаковали город Майдугури

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек стали жертвами нападения боевиков экстремистской группировки "Боко харам" на город Майдугури на северо-востоке Нигерии, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Боевики атаковали город в среду вечером, однако через некоторое время после нападения Вооруженным силам Нигерии удалось взять ситуацию под контроль.

Майдугури является административным центром нигерийского штата Борно, где боевики "Боко харам" за последние два года разрушили более 156 тыс. жилых домов.

"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. С 2009 года ее боевиками были убиты по меньшей мере 20 тыс. человек в странах бассейна озера Чад (Нигерия, Чад, Камерун, Нигер). Около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами.

В начале 2015 года "Боко харам" удалось захватить большую частью территорий северо-восточных нигерийских штатов Борно, Йобе и Адамава. В июле того же года армия заявила о возвращении штата Борно под контроль правительства, однако боевики продолжают сопротивление, регулярно организуя теракты и вооруженные нападения на позиции правительственных сил.

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