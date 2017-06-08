Власти Молдавии озабочены нападками украинских радикалов на граждан страны

КИШИНЕВ, 8 июня. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон попросил власти Украины обеспечить безопасность молдавских граждан в связи участившимися нападками со стороны украинских радикалов.

"Отношение к нашим соотечественникам в соседней стране вызывает озабоченность", - написал глава республики на своей странице в Facebook, где опубликовал видеоролик с подобным инцидентом.

"Это не первый случай, когда атакуют молдавских граждан, - отметил он. - В связи с этим обращаюсь к соседнему государству с просьбой обеспечить безопасность наших граждан, которые временно или проездом находятся на Украине".

Президент проинформировал, что высказал свое возмущение властям соседней страны по дипломатическим каналам. "Я выступаю за хорошие, добрососедские отношения с Украиной. У нас много общего, и я считаю, что наши страны должны дружить, но мы не должны навязывать друг другу свои видения", - отметил Додон.

Как свидетельствует опубликованная видеозапись, в Одессе на гражданина Молдавии напали с оскорблениями только за то, что на его автомобиле была наклейка с изображением карты России. Одетые в военную форму люди остановили его и угрожали физической расправой, снимая издевательства на видеокамеру. В других случаях молдавским туристам прокалывали колеса автомобилей за георгиевскую ленточку.