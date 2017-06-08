Эксперт: Мэй одержит победу на выборах, но ее премьерство может оказаться под угрозой

ЛОНДОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Консервативная партия, вероятнее всего, одержит победу на досрочных парламентских выборах, которые проходят в четверг в Великобритании. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал британский предприниматель Крис Полл, более 40 лет проработавший в лондонском Сити в сфере инвестиционно-банковского бизнеса.

По мнению эксперта, прошедшая избирательная кампания подчеркнула скорее слабые стороны премьер-министра Терезы Мэй и ее пребывание на посту премьера может оказаться под угрозой, если она не продемонстрирует более решительного подхода как при решении внутренних проблем, так и во время будущих переговоров по условиям выхода страны из Евросоюза.

Уверенное большинство

"Несмотря на то, что опросы общественного мнения предсказывают очень напряженную борьбу между правящей Консервативной и оппозиционной Лейбористской партиями, моя точка зрения заключается в том, что в последний момент произойдет резкий разворот избирателей к тори, и 9 июня Тереза Мэй будет заново утверждена на посту премьер- министра с преимуществом в 35-40 голосов", - полагает Полл. Чтобы сформировать правительство большинства, политической партии необходимо гарантировать более половины депутатских мандатов в 650-местной Палате общин, нижней палате парламента. Итоги различных опросов общественного мнения демонстрируют преимущество консерваторов над лейбористами, однако разброс в оценках относительно его величины очень велик - от 5% до 11%.

"Впрочем, Мэй вряд ли продолжит оставаться лидером Тори через 12 месяцев, если она не начнет действовать более решительно, более по-деловому при выработке и реализации своей политики, сделав ее более развернутой к средним и малым предприятиям и бизнесу в целом. Также важно, чтобы переговоры по Brexit велись высококвалифицированными, успешными профессионалами, которые отлично знают, по каким правилам работает бизнес и финансы, хорошо умеют играть в покер" - уверен Полл.

Пока же, по мнению эксперта, Мэй не сумела продемонстрировать, что способна на это. "Премьер-министр и тори слишком долго почивали на лаврах, слишком много ленились при формировании своей политики, будучи уверенными, что избиратели никогда не проголосуют за слабого и левого политического оппонента. В итоге эта кампания, сфокусированная лишь на одном кандидате, подчеркнула слабости Мэй, а не ее сильные стороны", - заметил эксперт.

Критика финансовых и бизнес-кругов

Он считает, что консерваторы сделали огромную ошибку, решив сильно урезать социальную помощь пенсионерами, из-за чего от консерваторов отвернулась часть их электората. Одновременно они не смогли заручиться безоговорочной поддержкой бизнес-кругов. "Ни Мэй, ни те люди, которые принимают решения в ее окружении, не смогли наладить взаимодействие с лондонским Сити, а критика, которой они подверглись со стороны финансовых и промышленных кругов, оказалась беспрецедентной - со стороны Сити, Конфедерации британской промышленности, Института директоров, Федерации малого бизнеса, Объединения производителей и других организаций", - заметил Полл.

Недовольство у бизнеса вызывало, например, то обстоятельство, что они не считают демократичным процесс принятия решений при нынешней власти, ведущей себя в высшей степени высокомерно, рассказал эксперт. "За последние 3-4 недели стало очевидно, что решения не принимаются демократичным способом, не понимаются в расчет различные точки зрения и мнения членов избранного парламента, а (прислушиваются к мнению) лишь клики из трех-четырех советников с небольшим опытом в области финансов, бизнеса и экономики, с недостаточным пониманием того, как это действует", - сказал эксперт.

Досрочные выборы в парламент начались в четверг в 07:00 по местному времени (09:00 мск). Более 40 тыс. избирательных участков будут открыты до 22:00 местного времени (00:00 мск), после чего начнется подсчет голосов. Результаты будут оглашены в пятницу утром.

Первое заседание парламента пройдет на следующей неделе, однако официально он начнет свою работу после тронной речи королевы Елизаветы II, намеченной на 19 июня.