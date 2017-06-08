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Politico: Меланья Трамп с сыном Бэрроном переедут в Вашингтон на следующей неделе

Международная панорама
8 июня, 14:49 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Переезд произойдет сразу после окончания учебного года у сына президента

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ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Супруга президента США Дональда Трампа - Меланья Трамп - и его младший сын Бэррон окончательно переберутся из Нью-Йорка в Вашингтон 14 июня. Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в первой семье Америки.

Как и ожидалось, переезд произойдет сразу после окончания учебного года у сына президента, который сейчас вместе со своей матерью проживает в небоскребе Trump Tower на Манхэттене. Они остались в Нью-Йорке после январской инаугурации Трампа. С тех пор для 11-летнего Бэррона подобрали новую частную школу в местечке Потомак (штат Мэриленд) в пригороде Вашингтона.

Меланья - 47-летняя натурализованная американка, уроженка Словении - до замужества носила фамилию Кнавс. Родители президента также живут сейчас в Trump Tower в Нью-Йорке. Переезжать в Вашингтон они не будут, но собираются навещать в Белом доме дочь и внука.

Сама Меланья Трамп на протяжении последних недель активно ведет подготовку к своему переезду. По сведениям из Белого дома, там завершается формирование аппарата сотрудников первой леди и постепенно наполняется ее расписание. К примеру, в воскресенье вечером она посетит благотворительное мероприятие в столичном театре Форда.

У 70-летнего американского лидера пятеро детей от трех браков - две дочери и трое сыновей. За исключением Бэррона все они уже взрослые люди. В частности, его дочь Иванка считается помощником президента и имеет в Белом доме свой кабинет. Проживает она вместе со своим супругом, одним из ближайших советников президента Джаредом Кушнером в трехэтажном особняке в Калораме - элитном районе Вашингтона.

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