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На севере Тегерана произошла авария на ЛЭП

Международная панорама
8 июня, 14:57 дата обновления: 8 июня, 16:08 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 8, июня. /ТАСС

Ранее СМИ сообщили о взрыве в столице Ирана, однако местные власти опровергли эту информацию

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© AP Photo/Ebrahim Noroozi

ТЕГЕРАН, 8 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Громкий хлопок, который был слышен в Тегеране, был вызван аварией на высоковольтной линии электропередачи. Такие разъяснения дал агентству IRNA заместитель губернатора Тегерана Али Асгар Насербахт.

По его словам, хлопок был слышен на севере города, в районе автотрассы Шахид Модарес. "То, что хлопок был вызван разрывом на линии электропередачи, подтвердили специалисты Компании энергоснабжения Тегерана. Никакого отношения к вчерашним терактам этот инцидент не имеет. Такие аварии на ЛЭП случаются, ничего необычного в этом нет, никакой угрозы для общественной безопасности они не представляют", - заверил чиновник.

Ранее о том, что в Тегеране произошел взрыв, сообщил, в частности, телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в силах безопасности Ирана.

В среду две группы террористов совершили нападения на парламентский комплекс в Тегеране и мавзолей имама Хомейни близ иранской столицы. В результате этих атак 17 человек погибли, около 50 получили ранения.

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