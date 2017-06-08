На севере Тегерана произошла авария на ЛЭП

ТЕГЕРАН, 8 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Громкий хлопок, который был слышен в Тегеране, был вызван аварией на высоковольтной линии электропередачи. Такие разъяснения дал агентству IRNA заместитель губернатора Тегерана Али Асгар Насербахт.

По его словам, хлопок был слышен на севере города, в районе автотрассы Шахид Модарес. "То, что хлопок был вызван разрывом на линии электропередачи, подтвердили специалисты Компании энергоснабжения Тегерана. Никакого отношения к вчерашним терактам этот инцидент не имеет. Такие аварии на ЛЭП случаются, ничего необычного в этом нет, никакой угрозы для общественной безопасности они не представляют", - заверил чиновник.

Ранее о том, что в Тегеране произошел взрыв, сообщил, в частности, телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в силах безопасности Ирана.

В среду две группы террористов совершили нападения на парламентский комплекс в Тегеране и мавзолей имама Хомейни близ иранской столицы. В результате этих атак 17 человек погибли, около 50 получили ранения.