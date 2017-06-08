В Одессе отменено выступление российского рэпера Мота

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Выступление российского рэп-исполнителя Матвея Мельникова (сценический псевдоним - Мот), запланированный на 10 июня в Одессе, отменен. Об этом в четверг сообщил советник руководителя Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Выступление исполнителя Мот (РФ), которое планировалось в ночном клубе Bono в Одессе, отменено", - сообщил он на своей странице в Facebook.

Причины отмены не уточняются. Между тем, как ранее сообщали украинские СМИ, радикалы обещали сорвать концерт российского рэпера.

Из-за угроз радикалов украинские и российские исполнители уже неоднократно отменяли свои концерты и выступления в городах страны. В частности, украинский певец Иван Дорн отменил намеченный на 9 июня концерт в Одессе, поскольку радикалы из запрещенной в России организации "Правый сектор" пообещали сорвать мероприятие из-за его выступлений в РФ. 28 мая был сорван концерт украинской певицы Светланы Лободы. Ранее на Украине также не состоялся концертный тур российской певицы Кристины Орбакайте и ряда других исполнителей.