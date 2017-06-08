Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иракские шиитские формирования освободили КПП Телль-Сфук на границе с Сирией

Международная панорама
8 июня, 15:43 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Это уже второй пограничный переход, который оказался в руках шиитских ополченцев

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 8 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Иракские проправительственные формирования "Аль-Хашд аш-Шааби", состоящие из шиитов, освободили контрольно-пропускной пункт Телль-Сфук на границе с Сирией, от которого идет шоссе на Мосул. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen. По его информации, это уже второй пограничный переход, который оказался в руках шиитских ополченцев. Шесть дней назад они овладели КПП Джаяр-Галфас рядом с населенным пунктом Умм-Джрейс.

Шиитские бойцы расширили масштабы операции по установлению контроля над сирийско-иракской границей после того, как выбили террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) из района Эль-Баадж в провинции Найнава.

29 мая командир бригады "Бадр", входящей в состав "Аль-Хашд аш-Шааби", Хади аль-Амири сообщил Al Mayadeen, что подчиненные ему отряды проведут зачистку пограничной полосы вплоть до населенного пункта Эль-Каим.

По сведениям газеты Al-Akhbar, наступление иракских шиитских формирований идет в координации с правительственными силами в соседней Сирии, которые находятся сейчас на одном из участков фронта в 60 км от границы с Ираком. Между тем ВВС международной коалиции под эгидой США уже дважды (6 июня и 18 мая) подвергали бомбардировке армейские колонны, пытавшиеся приблизиться к пограничному пункту Эт-Танф, где находится база формирований вооруженной оппозиции, поддерживаемых США и их союзниками.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозяева этого дома"
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
2
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
3
Полиция проводит обыски в офисе организации "Русь сидящая"
4
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
5
В Москве задержали администратора одной из "групп смерти"
6
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
7
Партия "Батькивщина" обвинила Петра Порошенко в госизмене
Темы дня
Загрузка...
Реклама