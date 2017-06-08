Иракские шиитские формирования освободили КПП Телль-Сфук на границе с Сирией

БЕЙРУТ, 8 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Иракские проправительственные формирования "Аль-Хашд аш-Шааби", состоящие из шиитов, освободили контрольно-пропускной пункт Телль-Сфук на границе с Сирией, от которого идет шоссе на Мосул. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen. По его информации, это уже второй пограничный переход, который оказался в руках шиитских ополченцев. Шесть дней назад они овладели КПП Джаяр-Галфас рядом с населенным пунктом Умм-Джрейс.

Шиитские бойцы расширили масштабы операции по установлению контроля над сирийско-иракской границей после того, как выбили террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) из района Эль-Баадж в провинции Найнава.

29 мая командир бригады "Бадр", входящей в состав "Аль-Хашд аш-Шааби", Хади аль-Амири сообщил Al Mayadeen, что подчиненные ему отряды проведут зачистку пограничной полосы вплоть до населенного пункта Эль-Каим.

По сведениям газеты Al-Akhbar, наступление иракских шиитских формирований идет в координации с правительственными силами в соседней Сирии, которые находятся сейчас на одном из участков фронта в 60 км от границы с Ираком. Между тем ВВС международной коалиции под эгидой США уже дважды (6 июня и 18 мая) подвергали бомбардировке армейские колонны, пытавшиеся приблизиться к пограничному пункту Эт-Танф, где находится база формирований вооруженной оппозиции, поддерживаемых США и их союзниками.