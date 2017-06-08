Al Jazeera сохранит редакционную независимость, несмотря на кризис в Заливе

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Катарский телеканал Al Jazeera будет придерживаться политики редакционной независимости в условиях возникшего регионального кризиса между рядом арабских стран и Государством Катар. Об этом агентству Reuters заявил исполняющий обязанности генерального директора телеканала Мустафа Суаг.

"Редакционная политика Al Jazeera не изменится, независимо от того, как будут развиваться события", - сказал он.

Кроме того, Суаг отверг обвинения некоторых стран Персидского залива, в том, что телеканал вмешивался во внутригосударственные дела посредством своих материалов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что некоторые арабские страны составляют список требований, которые необходимо выполнить Катару для восстановления дипломатических и экономических отношений. В том числе Катару было рекомендовано значительно сократить масштаб деятельности телеканала Al Jazeera.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.

Власти Саудовской Аравии аннулировали лицензию "Аль- Джазиры" и закрыли представительства телекомпании в королевстве. По утверждениям Министерства культуры и информации страны, телестанция распространяла подрывающую суверенитет Саудовской Аравии информацию и выступала в поддержку мятежных формирований в Йемене. Подобным образом также поступила Иордания, отозвав у телеканала лицензию 6 июня.