Al Jazeera сохранит редакционную независимость, несмотря на кризис в Заливе

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Катарский телеканал Al Jazeera будет придерживаться политики редакционной независимости в условиях возникшего регионального кризиса между рядом арабских стран и Государством Катар. Об этом агентству Reuters заявил исполняющий обязанности генерального директора телеканала Мустафа Суаг.
"Редакционная политика Al Jazeera не изменится, независимо от того, как будут развиваться события", - сказал он.
Кроме того, Суаг отверг обвинения некоторых стран Персидского залива, в том, что телеканал вмешивался во внутригосударственные дела посредством своих материалов.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что некоторые арабские страны составляют список требований, которые необходимо выполнить Катару для восстановления дипломатических и экономических отношений. В том числе Катару было рекомендовано значительно сократить масштаб деятельности телеканала Al Jazeera.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства.
Власти Саудовской Аравии аннулировали лицензию "Аль- Джазиры" и закрыли представительства телекомпании в королевстве. По утверждениям Министерства культуры и информации страны, телестанция распространяла подрывающую суверенитет Саудовской Аравии информацию и выступала в поддержку мятежных формирований в Йемене. Подобным образом также поступила Иордания, отозвав у телеканала лицензию 6 июня.