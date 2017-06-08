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Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах терактов в Тегеране

Международная панорама
8 июня, 15:44 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Париж и парижане солидарны с иранцами, заявила мэр города

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ПАРИЖ, 8 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Освещение Эйфелевой башни будет погашено в знак скорби о жертвах совершенных 7 июня терактов в Тегеране.

Об этом сообщила на своей странице в Twitter мэр Парижа Анн Идальго.

"Этим вечером в полночь Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах терактов в Тегеране, - написала Идальго. - Париж и парижане солидарны".

7 июня в столице Ирана одновременно были осуществлены две террористические атаки. Двое боевиков ворвались в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в столкновении с сотрудниками полиции. Кроме того, группа из четырех человек атаковала парламент. Спецслужбы уничтожили трех экстремистов, четвертый подорвал себя.

Жертвами терактов стали 17 человек, около 50 получили ранения.

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