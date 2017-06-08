Евросоюз создал собственный штаб небоевых миссий

Американский спутник связи Echostar-21 выведен на орбитуКосмос 8 июня, 16:06
Путин: визит Си Цзиньпина в Москву станет значимым событием в отношениях РФ и КНРПолитика 8 июня, 16:05
Сборные Англии и Венесуэлы сыграют в финале молодежного чемпионата мира по футболуСпорт 8 июня, 16:04
Чилийские болельщики получат в подарок памятные сувениры перед матчем с командой РоссииСпорт 8 июня, 15:56
Партия "Батькивщина" обвинила Петра Порошенко в госизменеМеждународная панорама 8 июня, 15:55
Черчесов: матч со сборной Чили вписывается в концепцию подготовки команды РоссииСпорт 8 июня, 15:53
Заявочный комитет "ЭКСПО-2025" создан на Урале для продвижения заявки ЕкатеринбургаНовости Урала 8 июня, 15:48
"Флотилия плавучих университетов" изучит экологическую ситуацию на ВолгеНаука 8 июня, 15:47
Замминистра финансов: покупатели криптовалюты должны проходить идентификациюЭкономика и бизнес 8 июня, 15:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Евросоюз объявил о создании собственного Центра военного планирования и управления зарубежными небоевыми миссиями.
"Центр возьмет под командование проводящиеся в настоящее время операции ЕС в Сомали, Центральноафриканской республике и Мали. Центр станет постоянной структурой стратегического командования, расположенной вне зоны проведения операций", - говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
"Создание Центра - это очень важное оперативное решение по укреплению европейской обороны", - заявила в свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Под термином "небоевые миссии ЕС" понимаются операции европейских военных в третьих странах по обучению местного военного персонала, содействию укреплению обороноспособности (в частности, путем оптимизации систем управления и тылового обеспечения местных военных структур и сил безопасности), а также различные мониторинговые миссии или операции по содействию демобилизации и разоружению военных формирований, согласившихся прекратить активные действия в зоне конфликта.
Вся работа по командованию и контролю за этими миссиями находится в руках командующего офицера, который базируется непосредственно в зоне проведения операции. Он отчитывается перед политическими институтами и представителями ЕС, включая Могерини и Комитет ЕС по политике и безопасности, а также решает все логистические вопросы миссии с различными структурами сообщества. Практика показала, что эта система оказалась малоэффективной, поэтому было принято решение создать отдельный Центр военного планирования в Брюсселе.