Опрос: почти половина украинцев выступает за досрочные выборы в Раду

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КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Около 49% украинцев считают необходимым провести досрочные выборы в Верховную раду страны, 37% выступают против этой идеи. При этом больше всего голосов в случае проведения выборов получили бы партии, не поддерживающие нынешнюю власть: "Батькивщина" и "Оппозиционный блок". Об этом свидетельствуют итоги социологического опроса, опубликованные на сайте группы "Рейтинг".
"Поддерживают проведение досрочных выборов в Украине 49% граждан, выступают против - 37%", - сказано в документе. По состоянию на апрель текущего года 60% граждан полностью не одобряют деятельность законодательного органа, еще 28% скорее не одобряют. В то же время лишь 14% опрошенных считают Раду ответственной за текущее положение дел на Украине.
По данным опроса, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то 12% голосов (среди тех, кто намерен голосовать) были бы отданы за партию "Батькивщина" экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, 9% - за "Оппозиционный блок", по 8% за пропрезидентскую партию "Блок Петра Порошенко" и Радикальную партию, 7% - за партию "За жизнь", еще по 6% за объединение "Самопомощь" и партию "Гражданская позиция".
Опрос проводился "Рейтингом" по заказу Международного республиканского института среди 2,4 тыс. респондентов в период с 21 апреля по 5 мая 2017 года. По утверждению организаторов опроса, статистическая погрешность не превышает 2%.
Эксперты ранее не исключали, что досрочные парламентские выборы на Украине могут состояться в октябре текущего года, некоторые политические силы уже начали вести активную предвыборную подготовку.