Глава МИД ФРГ: Европа заинтересована в разумных отношениях между Россией и США

БЕРЛИН, 8 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Европа заинтересована в поддержании разумных отношений между Россией и США и нуждается в обеих державах для урегулирования конфликтов. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в интервью изданию Spiegel online.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы между Россией и США выстраивались разумные отношения, - сказал он. - Возьмите, например, конфликты на Украине, в Сирии или развитие ситуации на Аравийском полуострове". "Нам нужны обе страны, поскольку в одиночку мы, европейцы, не сможем преодолеть эти конфликты", - подчеркнул Габриэль.

При этом германский министр высказал мнение, что "Россия не может быть заинтересована в долгосрочной привязке к Ирану". "И уж точно не в интересах Москвы, чтобы однажды Асад с помощью Ирана стал настолько сильным, что больше бы не нуждался в России", - утверждал Габриэль.

Касаясь недавней поездки в Санкт-Петербург, глава МИД ФРГ отметил, что, по его мнению, "руководству РФ ясно, кто в конечном итоге в состоянии модернизировать российскую экономику - это Европа". "Понимание этого растет - таково было мое впечатление после переговоров", - сказал глава МИД.

В начале июня Габриэль посетил Санкт-Петербург, где принял участие в международном экономическом форуме (ПМЭФ). В Стрельне переговоры с ним провел президент России Владимир Путин.