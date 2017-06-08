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Полиция не признает обвинений в убийстве испанца, погибшего при теракте в Лондоне

Международная панорама
8 июня, 17:37 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Ранее в социальных сетях и некоторых испанских СМИ появилась информация, что Игнасио Эчэберриа погиб от выстрелов британских полицейских

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МАДРИД, 8 июня /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Скотленд-Ярд отрицает, что испанец Игнасио Эчэберриа, ставший жертвой теракта в Лондоне, погиб в результате выстрелов британских полицейских. Об этом представитель правоохранительных органов заявил агентству EFE.

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Ранее в социальных сетях и некоторых испанских СМИ были распространены подобные догадки. В свою очередь в Скотленд-Ярде "не признают" обвинения в том, что кто-то из людей "был смертельно ранен полицейским". Тем не менее правоохранительные органы добавили, что один человек, национальность которого не уточняется, пострадал в ходе перестрелки, но "его ранения не считаются серьезными".

В среду министерство иностранных дел и сотрудничества Испании подтвердило гибель в теракте в Лондоне подданного страны.

39-летний испанец в день атаки возвращался из парка со своими друзьями. В районе рынка Боро-маркет они увидели, как террорист нападает на женщину. Эчэберриа был единственным из группы, кто остановился, чтобы защитить ее. После этого ни семья, ни друзья испанца не могли с ним связаться.

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и, будучи вооружены ножами, стали нападать на прохожих. Согласно последним данным, в результате теракта восемь человек погибли, 48 были госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицейскими.

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