Экс-глава ФБР не сомневается в том, что Россия вмешивалась в выборы президента США

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Экс-директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми не сомневается в том, что Россия пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году и взломать системы избиркомов.

"Без сомнения", - сказал Коми на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, отвечая на вопрос одного из сенаторов.

Коми также заявил, что впервые узнал о предположительных атаках России на американские институты власти летом 2015 года.

"Первую информацию о кибератаках, связанных с Россией, я получил в конце лета 2015 года", - сказал Коми.

ФБР ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.