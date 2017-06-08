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Экс-глава ФБР не сомневается в том, что Россия вмешивалась в выборы президента США

Международная панорама
8 июня, 17:41 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Коми также заявил, что впервые узнал о предположительных атаках РФ на американские институты власти летом 2015 года

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Экс-директор ФБР Джеймс Коми

Экс-директор ФБР Джеймс Коми

© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Экс-директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми не сомневается в том, что Россия пыталась вмешаться в выборы президента США в 2016 году и взломать системы избиркомов.

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"Без сомнения", - сказал Коми на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, отвечая на вопрос одного из сенаторов.

Коми также заявил, что впервые узнал о предположительных атаках России на американские институты власти летом 2015 года. 

"Первую информацию о кибератаках, связанных с Россией, я получил в конце лета 2015 года", - сказал Коми.

ФБР ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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