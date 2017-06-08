Израиль завершил процедуру приобретения у США 17 истребителей F-35

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израиль завершил процедуру приобретения у США 17 новейших истребителей F-35. Об этом сообщает в четверг израильский информационный портал Walla.
"Израиль завершил процедуру приобретения 17 истребителей F-35, на днях израильское Министерство обороны направило в Министерство обороны США письмо о согласии на эту сделку", - указывает портал. Изначально Израиль планировал закупить 33 таких самолета, но в конце ноября 2016 года правительство страны решило приобрести еще 17 машин.
На данный момент Израиль получил пять из 50 самолетов. Два истребителя прибыли в страну в декабре 2016 года, еще три приземлились на базе Неватим в апреле этого года.
"В августе израильские ВВС получат еще два самолета, еще одна пара машин приземлится в Израиле в сентябре. Девять F-35 прибудут в Израиль в течение 2018 года, к 2021 году у ВВС Израиля будет 33 самолета F-35", - сообщает Walla.
Первый полет под управлением израильского пилота истребитель F-35 совершил 13 декабря. В армии Израиля машины получили название "Адир" ("Могучий"). Машины приняли участие в воздушном параде 2 мая по случаю Дня независимости Израиля.
Стоимость одного истребителя пятого поколения F-35 в исполнении для Израиля, по данным СМИ, составляет примерно $100 млн. Израиль пока остается единственным обладателем этих самолетов на Ближнем Востоке.