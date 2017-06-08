МИД эмирата: Катар не изменит свою внешнюю политику

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 8 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Власти Катара продолжают независимый внешнеполитический курс и считают неприемлемыми попытки оказать давление на Доху. С таким заявлением выступил в четверг глава МИД эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает телеканал Al Mayadeen.

"Мы не готовы сдаться и никогда не будем готовы отказаться от независимости нашей внешней политики, - сказал дипломат. - Мы категорически против любого вмешательства в нашу внешнюю политику". Заявление катарского министра прозвучало на фоне требований ряда арабских стран, разорвавших с Дохой дипломатические отношения, изменить политику для урегулирования кризиса. На этом настаивают, в частности, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Королевство Бахрейн, обвиняющие Катар во враждебности и вмешательстве в дела арабских государств, утверждая, что Доха поддерживает экстремистскую идеологию и терроризм.

Говоря о кризисе, возникшем в рядах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия - прим. ТАСС) министр подчеркнул, что сложившаяся ситуация "угрожает стабильности всего региона". При этом он заявил, что приоритетным остается дипломатическое решение, исключив военный сценарий. "У этой проблемы никогда не будет военного решения", - сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов о ситуации с продуктами в Катаре, что стало одной из центральных тем ряда арабских спутниковых телеканалов в последние дни, министр заявил, что в Дохе "не обеспокоены ситуацией с продовольственным положением". Он также подтвердил информацию СМИ о переговорах с Тегераном о поставках продовольствия. "Иран выразил готовность обеспечить поставки продовольственных товаров в Катар и открыть для него три морских порта", - сказал катарский министр, указав, что Доха пока не приняла окончательного решения. Как сообщали ранее в Торгово- промышленной палата эмирата, стратегических запасов продовольствия хватит еще как минимум на 12 месяцев.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.