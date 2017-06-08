Экс-глава ФБР: другим государствам разрешено контактировать с предвыборными штабами в США

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Иностранным правительствам не запрещается устанавливать контакты с предвыборными штабами кандидатов на государственные посты в США. Об этом заявил бывший директор ФБР Джеймс Коми.

"Да", - ответил он на вопрос на эту тему на слушаниях в комитете по разведке Сената Конгресса США. Комментируя, ситуацию, при которой нормальные контакты могут стать противозаконными, Коми сказал, что "все зависит от конкретных обстоятельств".

ФБР ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.