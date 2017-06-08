Представитель владельца: "Генерал Ватутин" отправлялся в РФ из Молдавии, а не из Украины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июня. /ТАСС/. Теплоход "Генерал Ватутин", который был продан новому владельцу и прибыл в четверг в Ростов-на-Дону, отправлялся в Россию не из Украины, а из Молдавии. Об этом сообщил журналистам представитель судовладельческой компании Skypoint Александр Сахаров.

"Теплоход отправился из молдавского порта Джурджулешты, регистром судна изначально было предписано движение до Ростова, захода в территориальные воды Украины не было. В настоящий момент мы отшвартованы здесь для пограничных и таможенных процедур. Судно осмотрено, всем поставлена в паспорта печать, что мы находимся в РФ, нам открыты границы, все в порядке", - отметил Сахаров.

По его словам, ориентировочно теплоход будет находиться в Ростове до осени текущего года. Чтобы "Генерал Ватутин" смог курсировать по рекам России, необходимо провести ряд обязательных процедур. "Нам предстоит таможенная очистка судна, регистрация его за российским судовладельцем, предъявление его российскому речному регистру, чтобы подтвердить класс судна, смена флага. Все эти процедуры планируется проходить в Ростове", - отметил представитель Skypoint.

Он добавил, что уже в августе этого года начнется продажа билетов на лайнер, а первые круизы, по предварительному плану, теплоход совершит в мае 2018 года. Экипаж судна, который осуществлял перегон судна России, вернется домой в конце недели. Как отметил Сахаров, экипаж для перегона в основном был украинский, моряки отбывают на родину 12 июня, у них уже заказаны билеты.

По словам представителя Skypoint, необходимость покупки теплохода за рубежом объясняется тем, что в России не всегда можно найти подходящий под задачи компании российский лайнер. "Таких судов не так много в России, рынок достаточно узкий, и корабли все специфические. Нашли в Молдавии подходящий вариант по нашим планам и приобрели его", - объяснил Сахаров.

История вопроса

Ранее украинские СМИ опубликовали со ссылкой на источники информацию о том, что "Генерал Ватутин" якобы неожиданно изменил маршрут круиза в Черном море и направляется в Ростов-на-Дону. Эта публикация вызвала в украинской печати массовые спекуляции и подозрения в госизмене. Президент бывшего арендатора судна, круизной компании "Червона рута" Юрий Соколов сообщил, что судно было перепродано, после чего новый собственник отправил его в Ростов-на-Дону.

Собственником теплохода является российский представитель сейшельской компании Skypoint Limited, образованной в 2013 году. По словам Сахарова, это первый опыт сейшельской компании по работе с круизными судами. Компания планирует эксплуатировать судно на российских реках через дочернюю структуру в России. Название российской структуры, по словам Сахарова, пока не раскрывается.

"Генерал Ватутин" был построен в Германии, судну больше 30 лет. Четырехпалубный лайнер, способный вместить до 280 пассажиров, займет на речном круизном рынке России сегмент "выше среднего".